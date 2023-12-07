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Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии

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Фото: соцсети
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В Сети появились кадры побега из-под домашнего ареста в Италии российского предпринимателя Артема Усса. Видео публикуют 7 декабря местные СМИ.

Газета La Stampa пишет, что на записи запечатлены различные этапы побега Усса, которому с этим якобы помогли пять человек.

На кадрах видно, как предприниматель покидает квартиру в сопровождении одного из сообщников. Усс вышел в черном капюшоне с рюкзаком вместе с еще одним человеком, после чего направился к границе со Словенией в сопровождении четырех автомобилей.

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Ранее в этот день СМИ сообщили, что Уссу помогали сбежать из-под домашнего ареста шесть человек, карабинеры Италии проводят операцию по их задержанию. Поиски ведутся в итальянской провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии.

19 октября 2022 года американское министерство юстиции сообщило об аресте Усса в Италии. США обвинили его в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признал свою вину, а его отец назвал обвинения Вашингтона политизированными.

Спустя месяц суд в Милане отпустил Усса из тюрьмы под домашний арест, о чем ходатайствовали адвокаты. Позднее, 21 марта 2023-го, суд в Италии одобрил экстрадицию мужчины в США. На следующий день он смог сломать электронный браслет и сбежать. Его начала разыскивать полиция.

4 апреля этого года Усс сообщил о своем нахождении в России. Он признался, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста. Мужчина рассказал, что изначально рассчитывал на беспристрастность суда, однако итальянское правосудие, по его словам, показало «свою явную политическую ангажированность», а также готовность «прогнуться под давлением властей США».

5 декабря Госдепартамент США объявил о вознаграждении до $7 млн за информацию о местонахождении предпринимателя, который ранее был задержан в Италии.

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