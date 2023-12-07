Решетников заявил о непроизводительной занятости бухгалтеров и охранников

Российской экономике, в которой сохраняется ряд сфер с непроизводительной занятостью, требуются системные меры повышения производительности труда. Об этом 7 декабря заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

«Всё то, что с точки зрения экономики создает непроизводительную занятость, — излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно всё заменить камерами, вывести всё в один центр наблюдений и через это контролировать», — приводит РБК слова Решетникова, сказанные в ходе форума «День производительности труда и наставничества».

Бухгалтерия также является той сферой, в которой можно увеличить производительность, убежден он. По его словам, частая смена положений бухучета требует постоянной перенастройки соответствующих систем, обеспечивающих трудоустройство тысячи бухгалтеров по всей России.

Решетников также подчеркнул, что в настоящее время правительству, которое занимается отменой и пересмотром устаревших норм, следует акцентировать внимание именно на производительности труда. Он напомнил, что в РФ по данному вопросу реализуется нацпроект, в котором принимают участие более 5 тыс. предприятий. За шесть лет работы данный проект снизил потребность экономики в кадрах на 100 тыс. человек, указал он.

«По нашим расчетам, если его продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году», — отметил министр.

Ранее, 9 ноября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года, а на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5% она выйдет к 2026 году. Однако для экономического развития необходимо повышать производительность труда, отметила глава ЦБ.