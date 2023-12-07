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Бойца ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство жителей в Мариуполе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олексенко к 24 годам колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство жителей Мариуполя. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По версии следствия, с 20 марта по 3 апреля 2022 года Олексенко находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината (ММК) имени Ильича. Так он обнаружил двух невооруженных людей и, предполагая, что они придерживаются пророссийских взглядов, выстрелил в них из автомата Калашникова. Один их них скончался, второму удалось скрыться. Кроме того, в этот же период украинец застрелил еще одного мирного жителя, который не представлял какой-либо опасности и не участвовал в военном конфликте.

Во время допроса военнослужащий ВСУ признал свою вину и рассказал обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 5 декабря, Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил 29-летнего разведчика ВСУ Алексея Волошенюка к 23 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя в Мариуполе. По данным следствия, в апреле 2022 года он по приказу командира расстрелял случайного мужчину на улице Зеленогорской в Мариуполе, где украинская армия оборудовала боевые позиции. От полученных ранений 61-летний человек погиб на месте.

28 ноября расстрелявшим восемь мирных жителей в Мариуполе бойцам ВСУ был вынесен приговор. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по трем статьям УК РФ. Приговором суда Владимиру Емельянову назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, Ростиславу Исайкину — 25 лет, Дмитрию Терханову — 27 лет, Антону Бабичу — 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак ВСУ.

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