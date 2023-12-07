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Президент Чехии заявил о необходимости страны иметь посла в Москве

Президент Чехии Павел заявил о необходимости страны иметь посла в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Чехия планирует направить своего посла в Россию. Об этом заявил президент республики Петер Павел после прошедшего в Праге совещания руководства страны, сообщает 7 декабря портал Idnes.cz.

«В долговременном горизонте исходим из того, что Чехия должна иметь своего посла в Москве. <…> Нормально иметь в странах, с которыми хотим поддерживать какие-то отношения, посла», — заявил президент на пресс-конференции.

Известно, что кроме главы государства во встрече принимали участие премьер-министр страны, а также спикеры обеих палат парламента и глава МИД Ян Липавский. Как отметил Павел, принципиальных возражений о необходимости направить посла в Москву не возникло.

Формально пост чешского посла в России сейчас занимает Витезслав Пивонька, однако он уже несколько месяцев находится на родине. Диппредставительством в РФ фактически руководит его заместитель Иржи Чистецки. Перед назначением нового главы посольства в Москве планируется также провести перестановку на посту заместителя посла.

Петр добавил, что в Москве на днях состоялась церемония вручения верительных грамот представителям ряда стран, включая страны Евросоюза (ЕС). Глава государства отметил, что Чехия должна «рассматривать вопрос о направлении посла и в этом контексте».

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До этого, 25 сентября, глава МИД Чехии Липавский заявил, что республике стоит направить в Россию своего посла, как это сделали другие страны ЕС. Он отметил, что его нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения.

Ранее, 29 августа, издание Seznam Zprávy сообщило, что власти Чехии планируют направить в Москву нового посла, чтобы «диппредставительство в России наилучшим образом отражало чешские интересы». 25 июня Липавский указал, что Чехия не намерена сокращать штат посольства в Москве.

В феврале премьер-министр республики Петр Фиала заявил, что Чехия поддерживает минимальные дипотношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать.

Чехия прекратила работу своих генконсульств в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года после начала спецоперации по защите Донбасса. Вместе с тем по решению республики закрылись генконсульства РФ в Карловых Варах и Брно.

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