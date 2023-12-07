Плотину на самарской реке Большой Иргиз капитально отремонтируют

В 2024 году должны провести капитальный ремонт плотины на реке Большой Иргиз в Самарской области. Гидротехническое сооружение, расположенное в Пестравском районе, было построено в 1963 году.

Как сообщает НИА «Самара» со ссылкой на ГБУ «Природоохранный центр», проектно-сметная документация по будущему ремонту сейчас находится на стадии экспертизы.

Переливная плотина оказалась в аварийном состоянии после весеннего половодья в 2021 году.

В сентябре президент России Владимир Путин в рамках очередного совещания по реализации программы развития дальневосточных городов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил проанализировать ситуацию в связи с рисками подтопления на Дальнем Востоке и принять меры.

В августе в Приморском крае начались наводнения из-за обрушившегося на регион тайфуна с сильнейшими ливнями. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.