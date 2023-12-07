Карта спецоперации на Украине 7 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и озера Лиман. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30.

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах Дзержинска и Ямполовки в ДНР. Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.

На донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Потери противника составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходных артиллерийских установки «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.

На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение ВСУ и бригаде теробороны в районах Сладкого, Никольского и Урожайного в ДНР. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям военнослужащих ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На херсонском направлении нанесено поражение противнику в районе Червоного маяка в Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 65 военнослужащих. Поражены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 011 единиц специальной военной автомобильной техники.

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