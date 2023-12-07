Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Общество
«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющем школу в Брянске
Армия
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили о забытом в Катаре Штайнмайере
Армия
Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями
Общество
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Политика
Президент Ирана Раиси прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Политика
Песков назвал убийство экс-депутата Украины Кивы делом правоохранителей РФ
Мир
Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте
Мир
Рябков назвал ошибкой США давление на РФ по теме ядерных испытаний
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 7 декабря

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и озера Лиман. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30.

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах Дзержинска и Ямполовки в ДНР. Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.

На донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Потери противника составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходных артиллерийских установки «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.

На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение ВСУ и бригаде теробороны в районах Сладкого, Никольского и Урожайного в ДНР. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям военнослужащих ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На херсонском направлении нанесено поражение противнику в районе Червоного маяка в Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 65 военнослужащих. Поражены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 011 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023