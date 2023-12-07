Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сбит самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 декабря сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены: реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM», — говорится в сообщении.

Также за сутки были уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Маньковка Луганской Народной Республике (ЛНР), Горловка и Соледар (ДНР).

За прошедшие 24 часа российские войска нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР). Кроме того, были поражены склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 121-ом районе.

Ранее, 6 декабря, российские средства ПВО сбили украинские истребители МиГ-29 и штурмовик Су-25 в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области. Сообщалось также, что были уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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