Bloomberg назвало цену SpaceX Илона Маска

Компанию SpaceX, принадлежащую Илону Маску, оценили в $175 млрд, однако за нее могут предложить и большую сумму. Об этом 7 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Инвесторам могут предложить бумаги на сумму от $500 до $750 млн. По словам источников, SpaceX планирует продать акции инвесторам по цене около $95 за одну акцию. Отмечается, что в рамках тендера, который прошел этим летом, компания оценивалась в $150 млрд.

В ноябре Bloomberg также сообщило, что в этом году SpaceX рассчитывает на выручку в размере около $9 млрд, которую планируется получить от запуска ракет и Starlink. Компания прогнозирует рост продаж в 2024 году примерно до $150 млрд.

«Компания также обсуждает первичное публичное размещение акций Starlink уже в конце 2024 года», — отмечается в публикации.

Ранее, 24 ноября, газета The New York Times (NYT) сообщила, что к концу года соцсеть Х (бывш. Twitter), которая принадлежит Маску, может лишиться до $75 млн доходов от рекламы из-за высказываний о евреях и конфликте в секторе Газа ее владельца Илона Маска. Отмечалось, что размещать рекламу в Х перестали Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft. В общей сложности около 100 брендов уже отказались размещать рекламу в соцсети Маска, а приостановить сотрудничество с ней может до 200 компаний.

До этого, 18 ноября, сообщалось, что компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X. Как отметил Маск, иск будет открыт в США в понедельник, 20 ноября, «за доли секунды».