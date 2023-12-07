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Задержан еще один причастный к массовому отравлению метадоном в Астрахани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Астрахани задержан еще один фигурант уголовного дела о массовом отравлении метадоном. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Астраханские полицейские установили и задержали еще одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном», — передает ее слова министерство в Telegram-канале.

Отравление метадоном в Астрахани: трое погибших, 19 в больнице
Оперативники задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков

Ранее, 20 ноября, три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы были 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты. Пациенты были выписаны из отделения острых отравлений 27 ноября.

Как рассказал «Известиям» 21 ноября председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников, отравление в городе произошло из-за того, что продавцы перепутали наркотики. По его словам, молодые люди, скорее всего, хотели купить более популярное запрещенное вещество — мефедрон, а приобрели тяжелый наркотик метадон, от которого гораздо проще получить передозировку.

21 ноября МВД опубликовало видео с допросом в отделении полиции граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в распространении метадона в Астрахани. Один из них рассказал, как он помогал сбывать наркотик. Кроме того, 22 ноября корреспондент «Известий» из зала Советского районного суда города сообщил об аресте подозреваемых.

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