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Школу в Ульяновске закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

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В Ульяновске образовательный процесс полностью приостановили в школе № 7. Причина — вспышка пневмонии. В городе Барыше Ульяновской области школу № 3 закрыли из-за большого количества заболевших ОРВИ среди учеников.

Как уточняет ulpravda.ru, в ульяновской школе первые случаи пневмонии зарегистрировали в конце ноября. К 1 декабря число заболевших достигло 11. Тогда было принято решение закрыть школу на карантин. От очного учебного процесса отстранили более 900 детей, пока до 10 декабря, рассказали изданию в городском управлении образования.

Что касается школы в Барыше, то пока не известно, когда возобновится учебный процесс. Однако с уверенностью можно сказать, что дети будут оставаться на вынужденных каникулах до следующей недели.

Что касается других образовательных учреждений региона, то на карантин из-за ОРВИ пока отправляют отдельные классы. Ограничительные мероприятия действуют в 85 классах 38 школ области, пишет издание со ссылкой на главу пресс-службы регионального министерства просвещения и воспитания Марию Абрамову. Речь идет о школах Ульяновска, Димитровграда, Старомайнского, Барышского, Мелекесского и Тереньгульского районов.

Всего неделю назад на дистанционном обучении из-за заболеваемости ОРВИ находилось всего 13 классов. А в середине ноября — 31 класс.

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