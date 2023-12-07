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Bloomberg предрекло подрыв доверия к США из-за блокировки помощи Украине

Bloomberg: политика США по Украине может привести к подрыву доверия к Вашингтону
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Блокировка голосования по проекту очередной помощи Украине в США приведет к подрыву уверенности союзников Вашингтона в его возможностях. Об этом 7 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на мнение эксперта по России из Центра стратегических и международных исследований и бывшего американского чиновника Макса Бергманна.

«Во всем мире у любого, кто полагается на гарантии безопасности США — Токио, Сеул, Канберра, не говоря уже о Тайбэе, — возникнет чувство шока, что на этих американцев просто нельзя положиться, потому что они несерьезны», — отметил он.

По мнению Бергманна, политическое столкновение внутри американского государства «потенциально ограничивает внешнеполитическую поддержку Украины со стороны США, а также общую надежность Америки для союзников и партнеров по всему миру».

В статье агентства указано, что обеспокоенность по поводу надежности Соединенных Штатов, вероятно, будет только усиливаться.

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Ранее в этот день законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США. В свою очередь, американский президент Джо Байден заявил, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Киева.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Он отметил, что рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. По его мнению, большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

До этого, 4 декабря, телеканал NBC News, ссылаясь на представителей конгресса, сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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