В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе

Прежде чем делать заключения по инциденту со стрельбой в брянской гимназии № 5, необходимо дождаться результатов расследования правоохранительных органов. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, должны правоохранительные органы разбираться, что они уже и делают. С этой трагедией сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», — сказал Песков на брифинге.

Он подчеркнул, что, правоохранительные органы должны определить причины произошедшего и почему не сработали принятые меры в этом случае, прежде чем давать какие-либо заключения.

Инцидент произошел ранее 7 декабря. 14-летняя девочка пришла в школу с оружием и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Пострадали пять человек, в последствии раненая девочка скончалась. Источник «Известий» сообщил, что двух учеников в тяжелом состоянии доставят вертолетом в Москву на лечение.

Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В Минпросвещения также выразили соболезнования семьям пострадавших и погибших и направили группу психологов в регион.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В свою очередь губернатор региона Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Женщина также охарактеризовала семью стрелявшей как положительную.