Источником неприятного запаха под Калугой признали грибную ферму

В Дзержинском районе Калужской области найден источник неприятного запаха, на который жаловались местные жители. Им оказалось грибоводческое предприятие «Мастер Гриб».

Региональный министр сельского хозяйства Александр Ефремов и глава районной администрации Егор Вирков посетили предприятие. Выяснилось, что распространяет вонь цех по производству субстрата.

Чтобы задержать вредоносные вещества, принято решение установить в системе вентиляции специальные фильтры. В ближайшее время специалисты разработают детальный план действий. По словам министра, которые приводит газета «Весть», предприятие должно работать, но население при этом не должно страдать.

Ранее сообщалось, что в Ферзиковском районе Калужской области построили комбикормовый завод. Его проектная мощность составляет 10 т в час. Предприятие будет работать круглосуточно и выпускать до 200 т готовой продукции в сутки.