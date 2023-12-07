Житель Тверской области заплатил 360 тыс. рублей за срубленные деревья

Торжокская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение в отношении местного жителя в незаконной рубке деревьев. Ущерб от его действий оценили в 360 тыс. рублей.

Установлено, что в октябре 2022 года мужчина провел незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере в Торжокском участковом лесничестве, не имея на это необходимых разрешений.

Еще на стадии предварительного следствия мужчина возместил ущерб полностью. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период, уточняют «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае лесные инспекторы с середины ноября стали чаще патрулировать леса для недопущения вырубок хвойных деревьев к Новому году. Под особым контролем населенные пункты, дороги, ЛЭП, сообщает пресс-служба регионального минприроды.