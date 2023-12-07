Школьники Коми второй день не пойдут на уроки

Второй день подряд в Коми объявляется актированный день. Как и накануне, не ходить в школу детям разрешили из-за сильных морозов.

ИА «Комиинформ» со ссылкой на управление образования администрации Сыктывкара, в частности, уточняет, что в столице республики занятия отменили для учащихся с 1-го по 6-й классы.

А в Корткеросском районе актированный день объявили для всех школьников, с 1-го по 11-й класс. Обучающиеся посещают школу по решению родителей или законных представителей. Также не будут учиться дети школы Объячево Прилузского района.

По данным республиканского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых районах утром температура воздуха опустилась ниже –32 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что начавшаяся в Москве зима будет сопровождаться резкими перепадами температуры. До конца текущей недели, а также в начале следующей погода будет холодной.