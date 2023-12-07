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Сотрудница Европарламента пострадала при стрельбе наркоторговцев в Брюсселе

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Фото: ТАСС/EPA/JOSE COELHO
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Во время стрельбы, устроенной наркоторговцами в центре Брюсселя, пострадала служащая Европейского парламента. Об этом 7 декабря рассказала газета Dernière Heure.

Инцидент произошел накануне вечером, 6 декабря, на улице Avenue de la Toison d'Or. Один мужчина открыл огонь по убегавшей группе из трех человек, задев при этом прохожих. По словам источников, поводом стали споры по наркоторговле.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе гражданка Швеции, работающая на депутата Европарламента от шведской партии Moderaterna. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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Ранее, 16 октября, в Брюсселе были застрелены два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия — Швеция, еще один человек получил ранение. Утром 17 октября полиция Бельгии подтвердила, что устроивший стрельбу убит при задержании, он идентифицирован.

Позднее было объявлено, что подозреваемый в убийстве идентифицирован следствием как 45-летний Абдесалем Л., известный полиции по таким правонарушениям, как незаконное пребывание в стране, контрабанда людей и др. Ответственность за террористическую атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, признана экстремистской и запрещена в РФ).

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