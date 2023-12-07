В ГД назвали плодом фантазии слова Кирби о вероятности конфликта между США и РФ

Заявление Белого дома о возможном конфликте США и России направлено исключительно на внутреннюю аудиторию. Об этом «Известиям» 7 декабря заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают вполне вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы на Украине.

«Заявление Кирби о возможном конфликте США и России направлено исключительно на внутреннюю аудиторию. Администрация Байдена погружается в глубокий кризис, возникает всё больше проблем с финансированием [президента Украины Владимира] Зеленского. Соотвественно, уменьшаются объемы направляемого оружия. А проигрыш на Украине для [президента США Джо] Байдена чреват серьезными политическими потерями, вплоть до импичмента», — указал Белик.

Именно поэтому, считает депутат, в американской прессе всё чаще звучат «страшилки про нападение России» на НАТО, «вовлечение американских военных» и подобные прогнозы.

«Подчеркну, эти заявления максимально далеки от реальности. Цели нашей страны в рамках СВО — денацификация Украины, воевать с НАТО или США — это плод фантазии западных политиков», — резюмировал депутат.

Также накануне, 6 декабря, Джо Байден во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву, выразил уверенность, что Россия якобы нападет на одну из стран НАТО после победы в спецоперации, поэтому американским военным придется вступить в конфронтацию.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул: Москва сожалеет, что Вашингтон продолжает демонизировать Россию, преследуя свои внутриполитические цели.