Проемы Гремячей башни в Пскове заложили каменной кладкой

В Псковской области на объекте культурного наследия федерального значения «Гремячая башня» XVI века провели первоочередные противоаварийные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета по охране объектов культурного наследия.

Специалисты заполнили проемы башни кладкой из известнякового камня. Работы выполнялись силами сотрудников государственного автономного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры», пишет Псковская лента новостей.

Выполненную работу осмотрели глава комитета Вадим Нэдик и его заместитель, начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Алексей Наливко.

«Гремячая башня» (Космодемьянская) была построена в XVI веке. Она входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений Окольного города» XV–XVI веков, пишет Псковское агентство информации.

Башня с пряслом крепостной стены представляет собой наиболее сложное и загадочное сооружение в системе обороны Пскова. Она является сплавом опыта русских и итальянских мастеров фортификации. Объект имеет огромное значение как памятник военной истории России, а ныне является мощным градостроительным акцентом в силуэте набережной реки Псковы.