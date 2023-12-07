Жителей Оренбуржья предупредили об аномальных холодах

В Оренбургской области в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание. Об этом пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональный департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Согласно прогнозам, среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 9 градусов и больше. Сильные морозы ожидаются преимущественно на севере и востоке Оренбуржья.

До конца суток 7 декабря в регионе ожидается гололедица. Скорость ветра составит 4-9 м/с, температура воздуха — около -14 градусов.

В Челябинской области 7 и 8 декабря ожидаются морозы до -40 градусов. Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, водителей просят отказаться от дальних поездок.