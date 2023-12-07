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Рязанская область получит 16,5 млн рублей на долговременный уход

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рязанская область дополнительно получит 16,492 млн рублей на развитие системы долговременного ухода. Об этом заявил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, сообщает пресс служба регионального правительства в четверг, 7 декабря.

По словам депутата, тема важнейшая и поэтому «останется в числе приоритетов и на перспективу». Средства поступят в регион уже в текущем 2023 году в качестве субсидий. На эти деньги помощь окажут еще 53 нуждающимся, пишет 62INFO.ru

Губернатор Павел Малков отметил, что Рязанская область — один из пяти российских регионов, где расширяется программа по долговременному уходу за людьми, нуждающимися в помощи в силу состояния здоровья или возраста. Так, в течение 2023 и 2024 годов поддержкой планируется охватить 4,5 тыс. человек.

«Проектом охвачены все муниципальные образования. Задействовано более 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работу по совершенствованию системы долговременного ухода будем продолжать», — подытожил глава региона, его цитату приводит РИА «7 новостей».

Ранее «Известия» писали, кому положена бесплатная помощь социальных работников и почему зачастую ее невозможно добиться. В России в получении социальных услуг нуждается более 8 млн человек, в том числе более 510 тыс. (6,4%) — на дому. 300 тыс. из них и вовсе прикованы к постели.

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