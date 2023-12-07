«Остров Мечты» подарит детям 10 тыс. новогодних подарков

С 25 декабря по 8 января для гостей парка развлечений откроет двери праздничная резиденция Деда Мороза, где можно будет получить бесплатный сладкий подарок.

В период новогодних праздников в парке развлечений «Остров Мечты», в новой тематической зоне «Под куполом», будет открыта резиденция Деда Мороза. Ежедневно с 25 декабря по 8 января с 12:00 до 21:00 посетители смогут сфотографироваться с зимним волшебником среди красочных декораций и получить один из 10 тыс. сладких подарков.

Для получения бесплатного новогоднего сюрприза необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте «Острова Мечты» в специальном разделе. Подарок доступен посетителям парка развлечений в возрасте до 18 лет.