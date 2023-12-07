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Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Удмуртии

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Тело мужчины обнаружили при ликвидации пожара в деревянном доме в селе Сюмси в Удмуртии. По факту возгорания проводится проверка.

Сообщение о горении поступило днем 6 декабря. Огонь охватил площадь 23 кв. м. В результате пожара уничтожено имущество и повреждена внутренняя отделка здания. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1958 года рождения, пишет ИА «Сусанин».

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Еще один пожар был зарегистрирован поздно вечером 6 декабря. Огонь охватил склад в деревне Кочур Увинского района. В результате происшествия, вызванного коротким замыканием в электрощитке, уничтожено 500 рулонов сена.

В Комсомольске-на-Амуре пожар произошел в многоквартирном доме. На момент прибытия пожарных внешних признаков горения не было. Соседи сообщили о сильном запахе дыма из квартиры. Установлено, что огонь охватил площадь около 15 кв. м. При пожаре погиб мужчина.

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