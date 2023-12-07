Анна Попова на IV международной научно-практической конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям»

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первое заражение микоплазменной инфекцией было зафиксировано в сентябре. Об этом 7 декабря, в четверг, она заявила на IV международной научно-практической конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что к середине ноября микоплазменная инфекция в России практически сошла на нет, так как специалисты не допустили распространения болезни.

В IV международной научно-практической конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям» участвовали представители 31 страны. Попова подчеркнула, что на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией были обретены новые инструменты эпидемиологического надзора за любыми инфекциями. На конференции делегаты поделились своим опытом реагирования на эпидемиологические угрозы в разных странах.

Для лечения микоплазменной пневмонии в России есть препараты. Об этом 6 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что заболевание управляемо и в регионах реагируют соответственно эпидемиологической ситуации.

Ранее, 6 декабря, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский рассказал о симптоматике микоплазменной инфекции. Симптомами заболевания являются повышенная температура, заложенность носа и боль в горле. Однако определить микоплазменную инфекцию без лабораторных методов сложно, так как она может протекать у людей по-разному: в форме легкого заболевания верхних дыхательных путей или тяжелой пневмонии.

Роспотребнадзор заявил, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае. В России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, однако в настоящее время в России не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности появления более тяжелых форм инфекции, отметил 5 декабря директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.