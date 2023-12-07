Липчанину грозит пять лет за кражу 40 тыс. рублей из кошелька коллеги

Житель Липецкой области украл 40 тыс. рублей из кошелька своего знакомого. За это он может сесть в тюрьму на пять лет, сообщает в четверг, 7 декабря, пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел вечером 28 ноября в Чаплыгинском районе рядом со строящимся домом. У 32-летнего мужчины из припаркованного автомобиля Ford Fusion пропал кошелек с 260 тыс. рублей. Липчанин обратился в полицию с заявлением, пишет GOROD48.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила кошелек с 220 тыс. рублей внутри. Выяснилось, что мужчина в этот день в своем автомобиле распивал алкоголь с товарищем по работе. Когда они выходили из авто, потерпевший забыл в машине кошелек. Его коллега воспользовался моментом и вытащил 40 тыс. рублей, после чего выбросил бумажник с оставшейся суммой неподалеку.

Злоумышленник уже вернул украденные деньги. Однако в его отношении все же возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, отмечает LipetskMedia.

Ранее в декабре сообщалось, что жительницу Липецка задержали по подозрению в краже кошелька с деньгами. Бумажник с 31,5 тыс. рублей она обнаружила на стуле в кафе и отправилась тратить деньги.