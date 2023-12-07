В ходе пленарного заседания 7 декабря Совет Федерации принял обращение к ООН, призвав дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевского режима в отношении детей.

«Депутаты Госдумы и сенаторы РФ обращаются к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступным действиям украинских властей в отношении несовершеннолетних, а также взаимодействовать со сформированной Федеральным собранием РФ парламентской комиссией по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта», — гласит текст документа.

В верхней палате парламента указали на многочисленные нарушения норм Конвенции о правах ребенка, в том числе гарантирующих права на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.

Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко указала на действия Киева, которые привели к гибели несовершеннолетних — использование кассетных и фосфорных боеприпасов, дистанционное минирование населенных пунктов, атаки дронов. Согласно официальным данным, с 2014 года в ходе конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено более 836, еще более 24 тыс. несовершеннолетних признаны потерпевшими.

Госдума также планирует принять обращение на пленарном заседании 8 декабря.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) РФ 4 декабря указал на деградацию международной системы прав человека из-за ангажированности ее институтов западными странами. На протяжении восьми лет данные структуры показали свою беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса, подчеркнул глава государства.

До этого, в конце августа, российская хакерская группировка RaHDIt сообщила, что в даркнете распространяются объявления, в которых предлагают за деньги купить украинских детей на органы или в сексуальное рабство. Отмечалось, что речь идет в том числе о малолетних.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.