На форуме #МЫВМЕСТЕ-2023 представили лучшие практики помощи ветеранам СВО

Специальная сессия, посвященная эффективным мерам поддержки военнослужащих СВО и членов их семей, прошла 6 декабря на форуме #МЫВМЕСТЕ-2023, который стал частью международной выставки-форума «Россия» в Москве. В числе приглашенных гостей на мероприятии выступили участники СВО. Форум объединил участников из более чем 40 стран и 89 регионов России: добровольцев, крупные НКО, социально ответственный бизнес, журналистов и блогеров.

На сессии «Простые решения для сложного вопроса: системные решения поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей» в Доме молодежи лучшие презентованные верифицированные практики обсудили вместе с экспертами «Общероссийского народного фронта», Ассоциации волонтерских центров, Академии ПСБ, а также с участием самих героев СВО.

В каких формах сегодня оказывается помощь со стороны государства, бизнеса, НКО и волонтеров и какие направления такой поддержки наиболее эффективны? Чтобы ответить на эти вопросы и сформировать рекомендации для дальнейшей работы, свои проекты представили финалисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ, представители ресурсных центров добровольчества, участники Всероссийской программы помощи военнослужащим СВО #ЯМогу.

Тема поддержки военнослужащих СВО и их семей — центральная для социальной сферы нашей страны. Это подтверждают и опросы общественного мнения. Например, в рамках исследования Высшей школы экономики на вопрос, готовы ли респонденты лично помогать незнакомым семьям военнослужащих и самим военнослужащим, 77% ответили утвердительно.

На сессии были представлены проекты в области психологической поддержки и психологического здоровья, помощи женщинам и детям, гуманитарные и благотворительные проекты. Один из них — проект фонда «Гуманитарный фронт», который представил Роман Разум, гвардии старший лейтенант 2-й гвардейской мотострелковой бригады Луганской Народной Республики, участник СВО, ветеран боевых действий, руководитель военного ансамбля 2-го армейского корпуса «Новороссия». Проект Романа обеспечивает доставку адресной помощи в зону СВО, в том числе посылок от семей, которые не всегда знают, как быстро найти своих героев.

«Был сложный период, когда мы искали точечно этих ребят и передавали им в руки посылки от мамы, от папы. Бывало, что в неделю развозили по 20–25 т. Сейчас ситуация изменилась, у бойцов больше возможностей, наладилась коммуникация. Но всё равно тысячи людей пишут, спрашивают, как найти мужа, как найти брата, как передать посылку», — рассказал Роман Разум.

Один из самых востребованных видов поддержки военнослужащих и членов их семей — психологическая помощь, работа клинических психологов, работа по профилактике посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и вторичного ПТСР, помощь женщинам и детям, находящимся в затяжном стрессе, психотерапевтические и социологические методики, навигация по реабилитационным центрам.

Примеры системной организации этой работы презентовали авторы проектов «Добро пожаловать домой» (Сергей Асатуров, Ростов-на-Дону), «Мягкая сила» (Олеся Мишина, Москва), «Программа нейрокоррекции для детей с особыми образовательными потребностями» (Татьяна и Никита Сорока, Луганск).

«Хочу поблагодарить организаторов форума и всю России за то, что она приняла нас в свои ряды. Перед нами открывается невероятное количество возможностей, которым мы просто не успеваем нарадоваться», — сказал Никита Сорока.

Также были представлены медицинские и инклюзивные проекты, бесплатно оказывающие помощь («Свои глаза», Юлия Кутовая, Луганск) и вовлекающие детей и взрослых людей с инвалидностью в общественную жизнь, занятия спортом («Инклюзивные паруса России», Александра Золотова, Москва). Презентовали и проекты, которые помогают обеспечивать бойцов одеждой и термобельем («ОтZOVись на пошив», Алла Логвинова, Свердловская область), а также вкусной домашней едой, приготовленной с любовью («Красный десант», Юлия Зимницкая, Ростовская область).

В мероприятии также принял участие почетный гость — военнослужащий СВО и участник всероссийского проекта служения «Твой Герой» Павел Черток. Он рассказал, что благодаря участию в проекте, запущенном программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), теперь он тесно сотрудничает с большим количеством общественных организаций, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, часто посещает разные города России, чтобы проводить лекции для школьников и студентов, «рассказывать им о том, что происходит в Донбассе и почему так важен патриотизм в наше время».

Эксперты дали каждому приглашенному гостю рекомендации по развитию и масштабированию его проекта. Результаты сессии будут использованы при формировании программ поддержки и адаптации военнослужащих СВО и их семей в 2024 году.