Казань потратит 4,2 млн рублей на новые табло для остановок

Новые информационные табло установят на остановках общественного транспорта в Казани. На эти цели планируется закупить 42 устройства стоимостью более 100 тыс. рублей каждое, соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен поставить товар в течение 60 рабочих дней после заключения контракта, пишет ИА «Татар-информ». Помимо этого исполнитель обязан смонтировать оборудование, ввести его в эксплуатацию, подключить на самой остановке и провести инструктаж персонала.

Ранее в декабре сообщалось, что в Казани реконструируют Центральный стадион к Играм БРИКС. Их стоимость оценивается в 1 млрд рублей.