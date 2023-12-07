Количество междугородних рейсов сократили в ХМАО из-за морозов

В Ханты-Мансийском автономном округе отменили часть междугородних рейсов. Причиной изменения расписания стали морозы.

По данным ИА «Ура.ру», отменены рейсы из Нижневартовска в Сургут в 15:00 и Покачи через Лангепас в 16:00. Кроме того, отменяются автобусы до Ваховска в 17:15 и до Радужного в 19:00.

На текущий момент измененное расписание действует только на 7 декабря. Об изменениях в расписании на 8 декабря не сообщается.

Ранее движение междугородних автобусов из Нижневартовска приостанавливали утром и вечером 6 декабря. Температура опускалась ниже –30 градусов.

Ранее в Томской области создали 90 пунктов обогрева и питания на дорогах. Это позволит предотвратить несчастные случаи во время сильных морозов.