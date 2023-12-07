Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рост рынка рублевых сбережений в 2023 году
Общество
ФАС заблокировала более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах
Общество
«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющей школу в Брянске
Политика
Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили о забытом в Катаре Штайнмайере
Армия
Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями
Общество
Очевидец рассказал о летевшем над Бурятией с загоревшимся двигателем самолете
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Общество
VII форум «Языковая политика в РФ» стартовал в Москве
Мир
McDonald’s запустит сеть кафе под брендом CosMc’s
Мир
Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте
Общество
Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба
Сюжет:

Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте

Журналист Карлсон: администрация президента США врала о поражении России
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена врала о поражении России в украинском конфликте. Об этом заявил бывший телеведущий Fox News журналист Такер Карлсон 6 декабря.

Он отметил, что официальные лица Вашингтона говорили о том, что военная помощь США даст возможность Украине победить Россию и «предотвратить вторжение последней в остальные страны Европы».

«Прошло почти два года, и оказалось, что всё это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», — сказал он в видеоролике, размещенном в соцсети Х (бывш. Twitter).

При этом Карлсон подчеркнул, что администрация Белого дома никогда не признает, что помощь Киеву была ошибкой.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

Ранее в этот день законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США. Также в этот день президент США Джо Байден заявил, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Остин отметил, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. По его мнению, большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление ВСУ поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023