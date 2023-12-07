Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте

Администрация президента США Джо Байдена врала о поражении России в украинском конфликте. Об этом заявил бывший телеведущий Fox News журналист Такер Карлсон 6 декабря.

Он отметил, что официальные лица Вашингтона говорили о том, что военная помощь США даст возможность Украине победить Россию и «предотвратить вторжение последней в остальные страны Европы».

«Прошло почти два года, и оказалось, что всё это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», — сказал он в видеоролике, размещенном в соцсети Х (бывш. Twitter).

При этом Карлсон подчеркнул, что администрация Белого дома никогда не признает, что помощь Киеву была ошибкой.

Ранее в этот день законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США. Также в этот день президент США Джо Байден заявил, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Остин отметил, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. По его мнению, большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление ВСУ поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.