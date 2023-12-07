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В ВТБ предупредили о замедлении выдачи кредитов в IV квартале

ВТБ: в России выдачи кредитов в IV квартале сократятся на 16%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По итогам 2023 года продажи розничных кредитов в России вырастут на 57%, превысив 16 трлн рублей, но уже в IV квартале рынок кредитования замедлится: выдачи сократятся на 16% по отношению к III кварталу. Об этом 7 декабря на 14-ом инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он отметил, что новые требования Банка России изменили спрос заемщиков на кредиты с начала осени. На фоне роста ключевой ставки и ограничений на выдачу кредитов физическим лицам в IV квартале наблюдается «охлаждение» рынка. В банке ожидают, что выдачи кредитов превысят 4,1 трлн рублей — на 21% больше уровня в IV квартале 2022-го, однако на 16% ниже, чем в III квартале 2023-го.

По информации финансовой организации, за 11 месяцев граждане РФ оформили кредиты на 14,8 трлн рублей (без учета POS-кредитования). Такой показатель на 65% выше результата аналогичного периода 2022-го.

«Драйвером роста рынка в 2023 году становятся ипотека и автокредиты, объем продаж которых достигнет 9,3 трлн рублей в сравнении с 6,8 трлн по кредитам наличными. Однако рекордные показатели сформированы во многом за первые три квартала. Повышение ключевой ставки и введенные Банком России ограничения уже отразились на продажах в конце года, предвосхитив «зимний» период розничного кредитования», — сказал Горшков.

По его словам, в 2024-м рынок ожидает стагнация, так как ключевая ставка будет близка к текущему уровню большую часть года.

По оценке ВТБ, в рамках ипотеки в этом году банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей. Этот результат более чем наполовину превысит уровень 2022 года. В 2024 году уровень продаж ипотеки в стране достигнет 5,2 трлн рублей, считают в финансовой организации.

В то же время эксперты банка впервые ожидает роста продаж рынка автокредитования — примерно до 1,6 трлн рублей — более чем в два раза выше показателя по итогам 2022-го. В следующем году рост автокредитования продолжится.

При этом в ВТБ считают, что в части потребительского кредитования до конца года спрос продолжит снижаться в связи с мерами Банка России по охлаждению рынка и изменением ценовых параметров после увеличения ключевой ставки.

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Ранее, 3 декабря, сообщалось, что, по данным «Скоринг Бюро», в октябре банки РФ выдали необеспеченные кредиты на 582,5 млрд рублей. Это на 6% меньше, чем в сентябре, и на 22% меньше, чем в рекордном августе (тогда россияне взяли займы на 747 млрд). До этого — начиная с января 2023 года — выдачи активно увеличивались из месяца в месяц, демонстрируя рост в диапазоне от 2 до 37%. Отмечалось, что число оформленных потребительских кредитов в октябре по сравнению с августом сократилось лишь на 5%. А средний чек показал снижение на 18% к последнему месяцу лета. В октябре средняя сумма займа в банке составила 169,4 тыс. рублей, летом — 207 тыс. рублей.

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