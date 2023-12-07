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Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба

Богомаз пообещал оказать помощь семьям погибшей и раненых при стрельбе в Брянске

Богомаз: власти Брянской области окажут помощь семьям погибшей и раненых при стрельбе в гимназии
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Фото: ТАСС/Надежда Михеева
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Семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе в брянской гимназии № 5 будет оказана вся необходимая помощь, заверил губернатор региона Александр Богомаз 7 декабря.

«Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — написал он в Telegram.

Глава региона подтвердил, что погибли две школьницы, в том числе открывшая стрельбу 14-летняя девочка. Пострадали пятеро несовершеннолетних, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, всем им оказывается медицинская помощь.

«Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие», — добавил Богомаз.

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Помощь семьям погибших и пострадавших школьников окажет и Минпросвещения России.

«В регион оперативно направлена группа от федерального министерства, которая работает с оперативными службами на месте, а также ведомственные психологи для оказания необходимой поддержки школьникам, педагогам и родителям», — сообщили в ведомстве.

Речь идет об инциденте, произошедшем ранее 7 декабря. По данным МВД России, девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой. В распоряжение «Известий» поступили кадры эвакуации учеников.

По предварительным данным, девочка пронесла в школу оружие отца. Возбуждено уголовное дело об убийстве, мотивы школьницы выясняются.

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