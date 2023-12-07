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На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили, как Штайнмайера в Катаре забыли встретить

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Фото: TASS/dpa/Melissa Erichsen
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На фоне вызвавшего глобальный ажиотаж визита президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 6 декабря, СМИ напомнили, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по прилете в Катар около получаса ждал у трапа встречающих его официальных лиц.

Так, The Daily Telegraph 6 декабря сообщила, что российского лидера в ОАЭ «встретили с фанфарами» и обратила внимание на то, что по обеим сторонам дороги, ведущей ко дворцу, стоял почетный караул.

«Когда Путин вошел на территорию дворца <...> семь истребителей пролетели строем, сделав два пролета над головой. За ними тянулся бело-сине-красный российский флаг», — говорится в сообщении газеты.

При этом только недавно в конце ноября немецкий журнал Spiegel обратил внимание на то, как в Катаре встречали президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Так, он ожидал около получаса прибытия встречающих его официальных лиц.

В свою очередь, The Sun отметила, что президента РФ встретили «роскошным парадом».

«Улицы также были увешаны российскими флагами, а верблюды и лошади стояли по обе стороны дорог, пока президент направлялся к шейху Мохаммедe бин Зайда аль-Нахайянe», — признала The Sun.

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6 декабря состоялись переговоры лидеров России и ОАЭ. Так, президент РФ пригласил аль-Нахайяна на саммит БРИКС в Казани, который пройдет осенью 2024 году. Он также подчеркнул, что ОАЭ также стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень.

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