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Call-центры начали прием вопросов от россиян перед прямой линией с Путиным

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Операторы call-центров круглосуточно принимают вопросы от россиян в преддверии прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 14 декабря. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 7 декабря рассказал, как проходит процесс обработки обращений.

Вопросы президенту поступают со всей страны. Они, как правило, связаны с ЖКХ, ремонтом дорог, вырубкой лесов и другими аспектами социальной сферы. Сотрудники центров отвечают гражданам практически без ожидания. Звонки принимают и по видеосвязи.

Операторы не просто дают обратную связь, но и вникают в проблему и помогают сформулировать вопрос.

«Радует, что люди подготовленные. Когда звонят, говорят: «Сейчас, милок, подожди, у меня три листочка, а вы меня до конца выслушаете?» Я говорю: «Да». Она всё рассказала. Я говорю: «Так, теперь, извините, я зачитаю ваш вопрос». Она говорит: «Батюшки, а вы записывали?» Я говорю, что да», — рассказал координатор «Молодежки Народного фронта» Республики Татарстан Дамир Нургалиев.

Он добавил, что большое количество звонков поступает из Луганска, Донецка, Запорожья, и вопросы касаются уже не спецоперации, а больше здравоохранения, ЖКХ, работы поликлиник и соцструктур.

Каждый час только в одном call-центре обрабатывают сотни обращений. Операторы непрерывно находятся на линии. Они отмечают, что днем обращений в разы больше. За двухчасовую смену никто из них не остается без работы.

Звонки поступают из городов и сел. Так, жители поселка Искра Курганской области жалуются, что населенный пункт не включили в программу газификации.

«Замерзаем и осенью, и весной, и зимой. Зиму ждем со страхом», — посетовала местная жительница.

Поступившие в аналитический центр обращения разбивают по тематикам.

«Много граждан обращаются именно с личными проблемами. Прорвало трубу в подъезде. Понятно, что эту проблему можно решить на месте», — поделилась сотрудник Центра обработки обращений Татьяна Васильева, добавив, что подобные вопросы передаются для решения в местные органы.

Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

Разговор с президентом: когда пройдет прямая линия с Путиным
Российский лидер выступит перед публикой 14 декабря

Ранее, 5 декабря, «Общероссийский народный фронт» рассказал «Известиям», как проходит подготовка к прямой линии. Там отметили, что в Центр обработки обращений практически каждую минуту поступают вопросы от жителей со всех регионов России.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Проведение мероприятия еще в конце сентября анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он тогда заявлял, что прямая линия с президентом ожидается до конца 2023 года. Песков также подчеркивал, что она будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала военной операции на Украине.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

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