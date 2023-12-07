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Свыше 1,2 млн кв. м жилья построили в Удмуртии в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С начала 2023 года в Удмуртии построили 55 многоквартирных и 6,5 тыс. частных домов. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья превысила 1,2 млн кв. м.

По сравнению с 2022 годом объем строительства увеличился на 7%. Регион обновил рекордный показатель жилищного строительства, отмечает ИА «Сусанин».

Строительство частных домов осталось на прошлогоднем уровне. Темп строительства многоквартирных домов увеличился на 28%. Площадь жилья в таких домах составила 508 тыс. кв. м. До конца 2023 года будет завершено строительство еще четырех зданий. Всего в стройке находятся 257 многоквартирных домов.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, порядка 69% квартир в домах, которые будут сданы до конца 2023 года, уже проданы. 70% жилья в новостройках граждане покупают с использованием кредитных средств.

Осенью сообщалось о завершении программы переселения из аварийного жилья в двух городах и четырех районах Удмуртии. Речь идет о домах, которые были признаны ветхими до 1 января 2017 года. В целом по республике данный этап программы завершится до конца 2024 года. С начала действия программы жилищные условия улучшили свыше 4 тыс. человек.

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