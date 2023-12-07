Работу трех котельных возобновили после ночного отключения в Омске
В Омске возобновлена работа котельных, которые отключились ночью из-за перебоя с электричеством. Проверку по факту отключения проводит прокуратура.
По данным правоохранительных органов, проблемы со снабжением произошли 7 декабря. Из-за кратковременного отключения электроэнергии перестали работать котельные на улицах Мельничной, Перова и Константина Заслонова. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».
На места выезжали прокурор Ленинского округа Артем Буйный и и.о. прокурора Кировского округа Иван Иванов. На текущий момент работа котельных восстановлена, устанавливаются причины аварийной ситуации. В администрации города собран экстренный штаб по теплоснабжению.
Ранее сообщалось, что в Томской области к началу декабря выполнили 90% плана по подготовке к отопительному сезону. Паспорта готовности получили 105 муниципалитетов из 116.