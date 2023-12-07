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Следствие ходатайствует об аресте членов банды Христева Павла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Главное следственное управление СК ходатайствует об аресте членов банды под руководством Христева Павла, причастных к совершенным в 2000–2004 годах преступлениям. Об этом стало известно 7 декабря.

Так, по данным следствия, в 2004 году они по заказу похитили и убили владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницу. Кроме того, были получены доказательства того, что члены этой банды в период с 2000 по 2003 год совершили четыре похищения с последующим убийством, а также убили еще двух человек на территории Москвы и Московской области.

Так, за совершенные в 2000–2003 годах преступления задержаны четыре бывших и два действующих сотрудника правоохранительных органов. Вместе с ними задержали двух гражданских лиц, один из них, предположительно, является заказчиком двух убийств с похищениями. Им предъявлены обвинения, трое арестованы, следствие ходатайствует об аресте остальных фигурантов.

Помимо этого члены банды в 2020–2023 годах совершили нападение на предпринимателя, похитили его имущество на 2 млн рублей и подожгли его автомобиль. Следствие уточнило, что они хранили наркотики и огнестрельное оружие. К уголовной ответственности было привлечено восемь лиц, из которых семь арестованы, а один находится в розыске.

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Накануне по этому делу были задержаны действующие сотрудники Росгвардии. По словам собеседника «Известий», в апреле этого года был задержан бывший правоохранитель Алексей Чеботарев по подозрению в похищении и убийстве владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы в 2004 году. За их освобождение бандиты требовали полмиллиона долларов. Спустя пять лет тела мужчины и женщины нашли в водоеме в Пушкино с привязанными к ногам гирями.

Как рассказал источник «Известий», Чеботарев «сдал» и других участников банды. Среди них — начальник штаба специального отряда быстрого реагирования «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных.

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