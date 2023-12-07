Новый минеральный источник откроют в Караваевой роще Оренбурга
В Оренбурге объявлены торги на обустройство нового минерального источника в Караваевой роще. Начальная стоимость контракта составила 4,51 млн рублей.
По условиям контракта скважину глубиной 180 м необходимо пробурить на территории областного центра медицинской реабилитации. Об этом пишет «Урал56.Ру». Источник планируется использовать в бальнеологических целях. Кроме того, конструкция скважины должна предполагать двойное назначение.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 декабря, победитель торгов будет назван 29 декабря. Подрядчику предстоит провести геофизические исследования, опытно-фильтрационные работы, пробурить и оборудовать скважину. Исполнить контракт необходимо до 30 апреля 2024 года.
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