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Новый минеральный источник откроют в Караваевой роще Оренбурга

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В Оренбурге объявлены торги на обустройство нового минерального источника в Караваевой роще. Начальная стоимость контракта составила 4,51 млн рублей.

По условиям контракта скважину глубиной 180 м необходимо пробурить на территории областного центра медицинской реабилитации. Об этом пишет «Урал56.Ру». Источник планируется использовать в бальнеологических целях. Кроме того, конструкция скважины должна предполагать двойное назначение.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 декабря, победитель торгов будет назван 29 декабря. Подрядчику предстоит провести геофизические исследования, опытно-фильтрационные работы, пробурить и оборудовать скважину. Исполнить контракт необходимо до 30 апреля 2024 года.

В конце сентября на севере Хабаровского края нашли новый источник пресной воды на берегу Охотского моря. До этого момента Охотск снабжался водой из ручья, которой недостаточно, при этом качество воды не отвечает СанПиН.

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