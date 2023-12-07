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DM сравнила приветствия Путиным чиновников ОАЭ и британского посла

Daily Mail: Путин тепло поприветствовал чиновников из ОАЭ, но не пожал руку британскому послу
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Президент РФ Владимир Путин тепло поприветствовал чиновников во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 6 декабря, пожав им руки, при этом днем ранее отказался общаться с послом Великобритании в Москве. Об этом 6 декабря написала газета Daily Mail (DM).

Авторы материала заявили, что российский лидер отказался общаться с иностранными дипломатами в Москве после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, объяснив это санитарными нормами и угрозой распространения COVID.

«Владимир Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ, после того как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнесся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России», — говорится в публикации.

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Однако сотрудничество Москвы с Абу-Даби лишь растет

Путин прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом в среду, 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. Российский лидер на встрече с Аль Нахайяном заявил, что ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень.

Затем Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он провел переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.

Между тем Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций. Ограничения коснулись военно-промышленного комплекса России и были введены против 31 физического и юридического лица, предположительно, связанного с разработкой беспилотных летательных аппаратов и деталей для ракет.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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