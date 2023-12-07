В СК рассказали подробности расследования дела об убийстве Кивы

Расследованием дела об убийстве экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы займется отдел по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 7 декабря.

«Уголовное дело по факту убийства <...> Кивы и незаконного оборота оружия передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения. Кроме того, специалисты осмотрели автомобиль Кивы и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.

В настоящее время назначены экспертизы, продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.

Накануне, 6 декабря, стало известно об обнаружении тела Кивы в подмосковном Одинцово. Труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. На теле была обнаружена рана на правом виске, а также гематома на левой части лица.

В тот день источник «Известий» сообщил, что убийца дважды выстрелил в экс-депутата, приблизившись к нему со спины. По данным собеседника, первая пуля попала в область сердца, затем последовал контрольный выстрел в голову. Он отметил, что, скорее всего, смертельным был уже первый выстрел, поскольку пуля попала в сердце.

По факту убийства Кивы в СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело. К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Также 6 декабря спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство Кивы. Комментируя произошедшее, бывший депутат украинского парламента Олег Царев, который сам в октябре подвергся покушению, сообщил, что погибший был в курсе, что украинские спецслужбы ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Известиям», что убитый экс-депутат украинской Верховной рады Илья Кива открыто выступал против режима президента Украины Владимира Зеленского, что являлось для того угрозой.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.