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США предоставили Киеву данные для местного производства систем ПВО FrankenSAM
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Мадуро объявил об аннексии Эссекибо и мобилизации армии
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Политолог Расмуссен указал на самоизоляцию Запада
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Пассажирка севшего в поле Airbus A320 прокомментировала ситуацию с пилотами
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Шарль Мишель указал на желание ЕС взаимовыгодных отношений с Китаем
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Reuters сообщило о просьбе Украины предоставить ей новое вооружение из США
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Сильный туман и ухудшение видимости прогнозируются в Москве 7 декабря

Артем Слабченко - пленный военнослужащий ВСУ

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