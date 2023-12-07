Появились кадры с места гибели пожарных после обстрела Донецка ВСУ

«Известия» 7 декабря показали кадры с места гибели пожарных после обстрела Буденновского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ).

На кадрах видно, что стекла пожарной машины были выбиты. Кроме того, легковая машина полностью сгорела в результате пожара, вызванного обстрелами украинской стороной.

Об обстреле Буденновского района Донецка стало известно накануне. Судя по кадрам, над местом прилета наблюдался густой черный дым, после чего начался пожар.

Позднее сообщалось о гибели двух сотрудников МЧС, а также о 13 госпитализированных пожарных в ходе ликвидации возгорания в Донецке при повторном обстреле города украинскими боевиками. Было установлено, что вследствие атаки произошла разгерметизация цистерн с битумом.

Также 6 декабря три человека пострадали в Кировском районе Донецка из-за сброса взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиками. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявляли, что за 6 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали Кировский район Донецка беспилотниками, сбросив с них пять боеприпасов с 11:20 до 14:00.

Кроме того, украинские боевики обстреляли рынок в Донецке из артиллерии натовского калибра. Отмечается, что всего по Куйбышевскому и Кировскому районам было выпущено шесть снарядов. Они разорвались в районе одного из рынков Донецка.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.