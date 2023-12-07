Реклама
Прямой эфир
Мир
Десантис призвал не позволить XXI веку стать «веком Китая»
Общество
Эксперты назвали убийство Кивы попыткой запугать находящихся в РФ украинцев
Мир
США предоставили Киеву данные для местного производства систем ПВО FrankenSAM
Мир
Мадуро объявил об аннексии Эссекибо и мобилизации армии
Мир
Скончался шестикратный лауреат премии «Эмми» сценарист Норман Лир
Общество
Синоптик пообещал москвичам снег на Новый год
Мир
США и Украина договорились о совместном производстве оружия
Мир
СМИ сообщили о грабеже банка в Милане через дыру в полу
Мир
Япония до конца 2023 года расширит антироссийские санкции
Армия
Ракеты 40Н6 комплекса С-400 смогут поражать истребители F-16
Общество
В РФ хотят отменить требования к естественному освещению жилья
Мир
Обозреватель Fox Business указал на отчаяние Байдена из-за планов Трампа
Происшествия
В Улан-Удэ самолет совершил посадку из-за возгорания двигателя
Мир
Reuters сообщило о просьбе Украины предоставить ей новое вооружение из США
Общество
Сильный туман и ухудшение видимости прогнозируются в Москве 7 декабря
Сюжет:

Австралия ввела санкции против 13 граждан России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австралия ввела санкции против 13 граждан России, связав их с делом Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом). Об этом 7 декабря заявила глава австралийского МИДа Пенни Вонг.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле «закона Магнитского» и запрет на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности», — отметили в министерстве.

Кроме того, Австралия ввела запрет на поездки в отношении 10 граждан РФ, включая заместителя министра. Их имена не называются.

Костин рассказал Путину о выработке у России иммунитета из-за санкций
На встрече они также оценили кризис и инфляцию в мире

7 декабря японский МИД по итогам состоявшейся в среду, 6 декабря, онлайн-встречи лидеров «группы семи» (G7) сообщил, что расширит санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, а также внесет в санкционный список организации третьих стран, которые, как утверждается, помогают обходить антироссийские меры.

5 декабря США расширили санкционный список по России и Белоруссии. В него внесли 13 физических лиц и 20 компаний. В списках попавших под санкции есть граждане РФ, Белоруссии, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции. Новые ограничения затронули несколько крупных белорусских компаний, а также структур с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023