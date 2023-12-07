Австралия ввела санкции против 13 граждан России, связав их с делом Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом). Об этом 7 декабря заявила глава австралийского МИДа Пенни Вонг.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле «закона Магнитского» и запрет на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности», — отметили в министерстве.

Кроме того, Австралия ввела запрет на поездки в отношении 10 граждан РФ, включая заместителя министра. Их имена не называются.

7 декабря японский МИД по итогам состоявшейся в среду, 6 декабря, онлайн-встречи лидеров «группы семи» (G7) сообщил, что расширит санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, а также внесет в санкционный список организации третьих стран, которые, как утверждается, помогают обходить антироссийские меры.

5 декабря США расширили санкционный список по России и Белоруссии. В него внесли 13 физических лиц и 20 компаний. В списках попавших под санкции есть граждане РФ, Белоруссии, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции. Новые ограничения затронули несколько крупных белорусских компаний, а также структур с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.