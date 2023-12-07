Финансист перечислил особенности закрытия вкладов в банке

При закрытии вклада в банке важно помнить о различии между сроком окончания и сроком возврата вклада. Об этом в четверг, 7 декабря, в беседе с агентством «Прайм» рассказал основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.

«Если вы попытаетесь забрать деньги в день окончания вклада, то банк может посчитать это досрочным закрытием и вы потеряете начисленные проценты», — отметил он.

Кроме того, Родин подчеркнул, что сроком окончания вклада является та дата, когда срок хранения средств на счете по банковскому договору истекает, а под сроком возврата вклада подразумевается день, наступающий следом за сроком окончания вклада.

Эксперт также указал, что забрать свои деньги с депозита и перевести средства на счет можно именно в срок возврата вклада.

Как уточнил Родин, банк имеет право закрыть счет в том случае, если в течение двух лет по вкладу не было совершено операций, при этом «закрытие счета возможно только через суд».

Ранее, 4 декабря, Родин сообщил, что в случае досрочного закрытия вклада банки не вправе штрафовать клиента и применять к нему санкции. Отмечалось, что при этом вкладчику могут пересчитать начисленные проценты. Как правило, при досрочном погашении вклада начисленные проценты банк пересчитывает по ставке 0,01%.