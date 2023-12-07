Реклама
Прямой эфир
Мир
Десантис призвал не позволить XXI веку стать «веком Китая»
Общество
Эксперты назвали убийство Кивы попыткой запугать находящихся в РФ украинцев
Мир
США предоставили Киеву данные для местного производства систем ПВО FrankenSAM
Мир
Мадуро объявил об аннексии Эссекибо и мобилизации армии
Мир
Скончался шестикратный лауреат премии «Эмми» сценарист Норман Лир
Общество
Синоптик пообещал москвичам снег на Новый год
Мир
США и Украина договорились о совместном производстве оружия
Мир
СМИ сообщили о грабеже банка в Милане через дыру в полу
Мир
Япония до конца 2023 года расширит антироссийские санкции
Армия
Ракеты 40Н6 комплекса С-400 смогут поражать истребители F-16
Общество
В РФ хотят отменить требования к естественному освещению жилья
Мир
Обозреватель Fox Business указал на отчаяние Байдена из-за планов Трампа
Происшествия
В Улан-Удэ самолет совершил посадку из-за возгорания двигателя
Мир
Reuters сообщило о просьбе Украины предоставить ей новое вооружение из США
Общество
Сильный туман и ухудшение видимости прогнозируются в Москве 7 декабря
Сюжет:

В Польше предрекли крупные операции со стороны России и Украины

Военный аналитик Музыка: Москва и Киев могут готовить крупные операции на фронте
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Украина могут начать крупные наступательные операции. Такое мнение 5 декабря выразил военный аналитик Конрад Музыка в интервью польскому изданию Forsal.

«Русские уже много раз показывали, что они очень хорошо себя чувствуют зимой и часто используют ее для наступательных действий», — рассказал он.

Он также отметил, что и у Москвы, и у Киева есть свои причины для проведения крупной операции, а атаки, которые сейчас проводят ВС РФ, продолжатся, тем более после неудачного украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что в ближайшие два-три месяца можно ожидать какую-либо крупную операцию.

Кроме того, Музыка подчеркнул наращивание Россией военного производства в следующем году.

При этом аналитик сообщил, что сейчас для Украины не лучшие времена из-за постепенной потери поддержки со стороны западных стран и постоянных поражений на поле боя.

«Именно по этой причине они могут захотеть провести более крупную операцию, используя оставшиеся у них вооружения и боеприпасы, которые будут накоплены», — рассказал Музыка, добавив, что в настоящее время наступательные возможности военнослужащих Украины исчерпаны.

Группа странных: в какой момент ЕС начнет экономить на Украине
И за чей счет объединение пытается увеличить военную помощь Киеву

Между тем 6 декабря американские власти оценили риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США как высокий.

Ранее, 4 декабря, директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг сообщила, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. По словам Янг, бездействие американских парламентариев «угрожает Украине, при этом не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России».

В середине ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новый пакет военной помощи Киеву успокоительной пилюлей. Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023