В Польше предрекли крупные операции со стороны России и Украины

Россия и Украина могут начать крупные наступательные операции. Такое мнение 5 декабря выразил военный аналитик Конрад Музыка в интервью польскому изданию Forsal.

«Русские уже много раз показывали, что они очень хорошо себя чувствуют зимой и часто используют ее для наступательных действий», — рассказал он.

Он также отметил, что и у Москвы, и у Киева есть свои причины для проведения крупной операции, а атаки, которые сейчас проводят ВС РФ, продолжатся, тем более после неудачного украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что в ближайшие два-три месяца можно ожидать какую-либо крупную операцию.

Кроме того, Музыка подчеркнул наращивание Россией военного производства в следующем году.

При этом аналитик сообщил, что сейчас для Украины не лучшие времена из-за постепенной потери поддержки со стороны западных стран и постоянных поражений на поле боя.

«Именно по этой причине они могут захотеть провести более крупную операцию, используя оставшиеся у них вооружения и боеприпасы, которые будут накоплены», — рассказал Музыка, добавив, что в настоящее время наступательные возможности военнослужащих Украины исчерпаны.

Между тем 6 декабря американские власти оценили риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США как высокий.

Ранее, 4 декабря, директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг сообщила, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. По словам Янг, бездействие американских парламентариев «угрожает Украине, при этом не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России».

В середине ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новый пакет военной помощи Киеву успокоительной пилюлей. Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».