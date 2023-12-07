Реклама
Прямой эфир
Мир
Скончался шестикратный лауреат премии «Эмми» сценарист Норман Лир
Общество
Синоптик пообещал москвичам снег на Новый год
Мир
США и Украина договорились о совместном производстве оружия
Мир
СМИ сообщили о грабеже банка в Милане через дыру в полу
Мир
Япония до конца 2023 года расширит антироссийские санкции
Армия
Ракеты 40Н6 комплекса С-400 смогут поражать истребители F-16
Общество
В РФ хотят отменить требования к естественному освещению жилья
Происшествия
В Улан-Удэ самолет совершил посадку из-за возгорания двигателя
Мир
Reuters сообщило о просьбе Украины предоставить ей новое вооружение из США
Общество
Сильный туман и ухудшение видимости прогнозируются в Москве 7 декабря
Мир
Польский министр случайно столкнулся с британским спецназом на Украине
Культура
Буфеты столичных театров заподозрили в нарушении прав потребителей
Мир
Япония выделит Украине помощь в размере $4,5 млрд
Экономика
Севший в пшеничное поле самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –14 градусов в Москве 7 декабря
Сюжет:

ВСУ потеряли 270 военных на соледаро-артемовском направлении

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении достигли 270 человек в результате работы российской артиллерии. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения группировки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки», — цитирует Астафьева «Интерфакс».

Начальник пресс-центра Южной группировки войск также добавил, что с помощью авиации и огня артиллерии российские военные смогли отразить атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка и уничтожить до 10 боевиков ВСУ.

Как уточнил Астафьев, артиллеристы Вооруженных сил РФ успешно нанесли удары по двум пунктам временной дислокации 23-й бригады специального назначения ВСУ в населенном пункте Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Бригады подряд: ВС РФ усилят артиллерийские соединения большой мощности
Тяжелые орудия и минометы помогут взломать оборону противника

В этот же день стало известно, что российская группировка войск «Запад» отразила пять атак украинской армии на купянском направлении. Как уточнялось, суммарные потери ВСУ достигли до роты пехоты, кроме того, трое украинских военнослужащих были взяты в плен солдатами РФ. ВСУ также лишились одного танка Т-64, БМП-2, бронетранспортера М112 и 105-миллиметровой гаубицы М119.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023