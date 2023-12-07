Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении достигли 270 человек в результате работы российской артиллерии. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения группировки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки», — цитирует Астафьева «Интерфакс».

Начальник пресс-центра Южной группировки войск также добавил, что с помощью авиации и огня артиллерии российские военные смогли отразить атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка и уничтожить до 10 боевиков ВСУ.

Как уточнил Астафьев, артиллеристы Вооруженных сил РФ успешно нанесли удары по двум пунктам временной дислокации 23-й бригады специального назначения ВСУ в населенном пункте Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В этот же день стало известно, что российская группировка войск «Запад» отразила пять атак украинской армии на купянском направлении. Как уточнялось, суммарные потери ВСУ достигли до роты пехоты, кроме того, трое украинских военнослужащих были взяты в плен солдатами РФ. ВСУ также лишились одного танка Т-64, БМП-2, бронетранспортера М112 и 105-миллиметровой гаубицы М119.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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