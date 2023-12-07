Вооруженные силы РФ сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 7 декабря сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского», — отметил Чехов.

Помимо этого, российские бойцы при помощи артиллерии поразили пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника и уничтожили 58-ю мотопехотную бригаду украинских военнослужащих.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения сорвали еще одну безуспешную ротацию украинских националистов. Также они уничтожили колонну подвоза боеприпасов и личного состава подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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