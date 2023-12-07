Российская группировка войск «Запад» отразила пять атак украинской армии на купянском направлении. Об этом 7 декабря сообщил ТАСС начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский.

«При поддержке огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 60-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районе озера Лиман. Контратаки отражены, противник отошел в южном направлении. Кроме этого, в полосе обороны первой танковой армии штурмовые группы 43-й механизированной бригады атаковали позиции наших войск на направлении Ивановка – Ягодное. В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии атака была отражена, противник отошел в западном направлении», — сказал он.

Зыбинский также подчеркнул, что суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигли до роты пехоты, кроме того, трое украинских военнослужащих были взяты в плен солдатами РФ. Он добавил, что ВСУ лишились одного танка Т-64, БМП-2, бронетранспортера М112 и 105-миллиметровой гаубицы М119.

Накануне, 6 декабря, Минобороны РФ также сообщало о том, что российские военные на купянском направлении в течение суток отразили пять атак ВСУ, уничтожив при этом до 140 украинских военнослужащих и один танк противника. Атаки были отражены подразделениями группировки войск «Запад» в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и озера Лиман.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что разведка западной группировки войск уничтожила на купянском направлении склад стрелкового оружия киевского режима. Уточнялось, что российские бойцы уничтожили склад с оружием производства стран НАТО и, успешно выполнив поставленную задачу, ушли в тыл.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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