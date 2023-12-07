Скончался шестикратный лауреат премии «Эмми» сценарист Норман Лир

Американский сценарист, режиссер и продюсер, шестикратный лауреат премии «Эмми» Норман Лир умер в возрасте 101 года. Об этом в среду, 6 декабря, сообщило издание The New York Times.

Лир скончался в Лос-Анджелесе 5 декабря. Смерть сценариста подтвердила пресс-секретарь его семьи.

«Норман Лир ввел политические и социальные комментарии в ситуационную комедию «Все в семье» и другие шоу, доказав, что можно быть актуальным и смешным, привлекая при этом миллионы зрителей», — отметили авторы статьи.

Норман Лир родился 27 июля 1922 года в городе Нью-Хейвен. В 1949 году он начал карьеру в сфере рекламы и связей с общественностью, а затем стал писать для телешоу сценарии. Лир был известен как создатель комедийных сериалов «Все в семье» и «Джефферсоны». За свою карьеру ему удалось срежиссировать, спродюсировать и написать сценарии к более чем 100 шоу.

Как отмечает сайт kp.ru, своими шоу сценарист оставил неизгладимый след в культуре и перенес ситком в реальный мир.

Лир являлся шестикратным номинантом на премию «Эмми». В 1968 году его номинировали на «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Развод по-американски». В 2021 году он удостоился «Золотого глобуса». Кроме того, Лира включили в Зал славы Академии телевидения. Помимо этого, Лир активно занимался общественной деятельностью.