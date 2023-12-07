Собянин рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке в Москве

В Москве продолжается строительство комплекса лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка». Об этом в среду, 6 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, медицинский корпус рассчитан на 50 коек. Там оборудуют всё необходимое для 3D и 4D лучевой терапии, сообщает телеканал «360».

«Комплекс подарит надежду на исцеление тысячам людей, страдающих онкологическими заболеваниями», — цитирует Собянина RT.

Объект начали возводить в 2021 году, общая его площадь составляет 12 889,9 кв. м. Уже завершен монтаж внутренних инженерных систем. Мэр уточнил, что после окончания всех работ будет завершено формирование медицинского кластера в Коммунарке.

Строительство объекта планируется завершить в 2024 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В июле руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявлял, что открытие корпуса лучевой терапии станет важным шагом в развитии онкологической службы. На шести этажах комплекса разместят отделения радиотерапии и внутриполостной терапии, дневной стационар для радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, а также административно-хозяйственные зоны, пишет сайт kp.ru. Кроме того, оборудуют лабораторию радиоизотопной диагностики, позволяющую диагностировать онкологию на ранней стадии.

В январе 2022 года телеканал «Звезда» сообщал, что в подмосковном онкодиспансере врачи начали применять новый эффективный метод лечения пациентов с запущенными формами рака, когда в организме уже пошли метастазы.