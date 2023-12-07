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В МИД Израиля раскритиковали генсека ООН Гутерриша

Глава МИД Израиля Коэн заявил, что Гутерриш опасен для всего мира
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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Израиль не считает корректными призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил израильский министр иностранных дел Эли Коэн в соцсети X (бывш. Twitter).

«Пребывание Гутерриша на этом посту представляет опасность для мира на планете», — указал он.

Как уточнил Коэн, требование Гутерриша прекратить операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа фактически является выражением поддержки действий палестинского движения ХАМАС.

По мнению главы израильского МИДа, лишь «освобождение Газы от ХАМАС» должно быть основной целью в стремлении возвращения мирной жизни.

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4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Хагари также указал, что израильские сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

Ранее, 14 ноября, Коэн заявил, что Гутерриш «не заслуживает» своего поста из-за недостаточных усилий по урегулированию ближневосточного конфликта. Как отметил израильский министр иностранных дел, генсек ООН не продвигает никакой мирный процесс в регионе.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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